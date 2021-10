Marinozzi: «Nessuna squadra fino a qui ha avuto la sfortuna del Milan»

Andrea Marinozzi ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan. Le parole del giornalista su obiettivi e infortuni

Nel corso di un intervento negli studi di Sky Sport, Andrea Marinozzi ha parlato della situazione in casa Milan, tra infortuni e obiettivi. Le parole del giornalista.

OBIETTIVI MILAN – «Parliamo del Milan, è normale avere obiettivi importanti; fin qui nessuno ha avuto la sua sfortuna. Giroud e Ibrahimovic, per esempio, non li abbiamo mai visti. Ci sono tante assenze, ma le alternative ci sono: Pioli sta lavorando bene e il valore della ros è di altissimo livello. Ora bisogna sperare in un ritorno brillante di Ibrahimovic in vista dei prossimi impegni».