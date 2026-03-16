Marinozzi difende Leao dopo Milan Lazio: «Viene sempre criticato, ma io non mi sento di farlo. Voleva giocare e lo critichiamo?»

Marinozzi difende Leao dopo Milan Lazio e cita l’episodio dell’uscita dal campo infuriato come sinonimo della fame dell’attaccante

La sconfitta del Milan contro la Lazio all’Olimpico continua a far discutere. Il ko per 1-0 nella 29ª giornata di Serie A ha acceso il dibattito su diversi temi in casa rossonera: dalla prestazione della squadra allenata da Massimiliano Allegri fino al nuovo episodio che ha coinvolto Rafael Leao, sostituito nel corso della partita e apparso contrariato al momento dell’uscita dal campo.

Tra le voci intervenute sull’argomento c’è quella del giornalista e telecronista Andrea Marinozzi, che ha commentato la situazione sul proprio canale YouTube, analizzando in particolare l’atteggiamento dell’esterno portoghese.

Leao Milan, Marinozzi difende l’atteggiamento del portoghese

Secondo Marinozzi, la reazione di Leao non deve essere interpretata come un gesto negativo. Al contrario, il giornalista ha evidenziato come spesso il numero 10 del Milan venga criticato indipendentemente dal suo comportamento in campo.

LEAO – «Leao è stato molto criticato per la sua uscita polemica ma io non mi sento di criticarlo dopo quanto mostrato al momento della sostituzione. Spesso critichiamo Leao per mancanza di ferocia, mordente: poi quando esce perché voleva giocare, perché era arrabbiato per palloni che non gli sono stati serviti, lo critichiamo lo stesso? Viene sempre bastonato. Non credo abbia giocato una buona partita, non si è messo in moto: quando c’è stata la possibilità, non è stato servito».

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