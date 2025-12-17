Marinozzi spiega: «Se il Milan vuole vincere Supercoppa e scudetto deve risolvere questo problema strutturale»

Marinozzi, noto giornalista di DAZN, ha analizzato le chance del Milan in Supercoppa Italiana e nella corsa scudetto in Serie A

Il giornalista e telecronista di DAZN Andrea Marinozzi, attraverso il suo canale YouTube, ha analizzato il mezzo passo falso dei rossoneri contro il Sassuolo. Il pareggio per 2-2 è costato al Milan il primato in classifica, ma secondo Marinozzi la prestazione non è stata tutta da buttare, evidenziando però un limite caratteriale che Allegri deve risolvere subito.

L’analisi di Milan-Sassuolo: luci e ombre

Marinozzi divide la partita in due fasi distinte, sottolineando come l’approccio iniziale sia stato di altissimo livello:

Il dominio iniziale: “La prima ora mi è piaciuta tantissima. Nonostante il gol subito a freddo, il Milan ha preso in mano la partita interpretandola bene contro una squadra che pressa a zona e copre bene gli spazi”.

“La prima ora mi è piaciuta tantissima. Nonostante il gol subito a freddo, il Milan ha preso in mano la partita interpretandola bene contro una squadra che pressa a zona e copre bene gli spazi”. Il blackout: Il problema nasce nella gestione del vantaggio. “Dopo il gol (segnato da Pulisic ma annullato dal VAR), il Milan ha smesso di giocare. Invece di chiuderla, la squadra ha lasciato le ‘chiavi di casa’ all’avversario, posizionandosi in attesa e subendo inevitabilmente il ritorno del Sassuolo”.

La ricetta per Scudetto e Supercoppa

Secondo Marinozzi, per vincere i trofei (a partire dalla semifinale contro il Napoli a Riad) è necessario un salto di qualità nella gestione dei momenti morti:

PAROLE – «È fisiologico lasciare un po’ di campo dopo un gol, ma non così tanto. Mettere da parte questi momenti di stop durante la partita sarà fondamentale per provare a vincere lo Scudetto».

Il puzzle di Allegri tra campo e mercato

Le parole di Marinozzi arrivano in un momento chiave, dove le scelte tattiche si intrecciano con le necessità di mercato evidenziate nelle ultime ore: