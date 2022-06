Marini: «Mancini ha organizzato una squadra di prospettiva…». Le parole dell’ex calciatore

Gianpiero Marini ha parlato ai microfoni di TMW della Nazionale. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«E’ stata una sorpresa brutta. pochi si aspettavano questa debacle. Ho sempre fatto considerazioni positive sull’Italia però negli ultimi quattro mesi siamo calati anche come approccio alla partita. Spero che Mancini rimanga, è un tecnico adatto per la Nazionale. Ha formato un gruppo che nonostante la disfatta, che lascerà il segno, ha organizzato una squadra di prospettiva. Tonali, Locatelli, Donnarumma, Barella sono ragazzi con qualità indiscutibili. A centrocampo Locatelli, Barella e Tonali non hanno ancora espresso le loro potenzialità. Dunque confido che da questa delusione Mancini possa comunque pensare che ha fatto cose grandi e che ora può ripartire»