Marianella parla dell’ex obiettivo del Milan: «Perfetto per la sua nuova squadra». Le parole negli studi di Sky Sport

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato di Marcus Thuram, attaccante dell’Inter a lungo inseguito anche dal Milan. Le sue parole.

MARIANELLA – «È un attaccante di fatica, un attaccante di movimento: non è il bomber per definizione, ma per la dinamica dell’Inter è assolutamente perfetto»