Marelli: «Giroud-Djimsiti? Episodio sfuggito ad Orsato. Sul Var…». L’ex arbitro dice la sua sul contatto

L’ex arbitro Marelli commenta così l’episodio da moviola del contatto tra Giroud e Djimsiti a fine primo tempo.

Le sue parole in diretta su DAZN: «Il contatto c’è stato, è un fallo evidente, un contatto basso sfuggito completamente a Orsato. Ma è fuori area quindi il Var non può intervenire. Sarebbe potuto intervenire per il rosso ma Giroud non è in controllo del pallone e la palla non va verso la porta».