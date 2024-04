Nuovo allenatore Milan, Orlando deluso: «Speravo si andasse su Conte. I rossoneri hanno bisogno di questo giocatore». Le parole

Sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Orlando si sintonizza sul Milan, tra mercato e il futuro dell’allenatore rossonero.

ORLANDO – «Lopetegui? Speravo si andasse su Conte. Dovranno essere bravi a fare mercato sui ruoli dove ci sono problemi, vedi la punta. E poi servono almeno un difensore forte e un centrocampista. Vendere Leao? Ok se rinforzo le posizioni che servono. Serve qualcuno che non abbia pause di rendimento. Leao però ha bisogno di uno che lo sappia indirizzare. Splendido quando attacca il Milan, però a difendere non sono bravi. Il Milan ha bisogno di rinforzarsi con uno stile Kessié e almeno un paio di difensori, se vuoi ridurre il gap con l’Inter»