Xavi nella bufera, dalla Spagna sicuri: «È restato ma la dirigenza non lo vuole!». Ecco cosa filtra dai quotidiani spagnoli

Uno degli allenatori seguiti dal Milan per il dopo Pioli è stato Xavi che ha poi rinnovato clamorosamente con il Barcellona. Secondo quanto riportato da El Larguero, l’allenatore spagnolo sarebbe consapevole che la dirigenza non lo vuole e che la sua permanenza sia dovuta solamente dal fatto che le trattative con gli altri nomi per sostituirlo non sono andate in porto.

Anche Deco avrebbe riferito che non avrebbe voluto continuare con il tecnico.