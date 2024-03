Dario Marcolin ha parlato negli studi di Dazn dopo la vittoria del Milan contro il Verona. Le sue dichiarazioni

THEO HERNANDEZ – «La sua caparbietà, se la palla non esce per lui l’azione non è finita. Quando arriva in quelle zone di campo può sempre fare gol e creare qualcosa di diverso. Lo ha dimostrato nell’azione dell’1-0».