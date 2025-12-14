 Marcolin non ha dubbi: «Bartesaghi super ma...»
Marcolin non ha dubbi: «Bartesaghi super, ma è evidente che al Milan manchi questo tipo di giocatore»

Marcolin, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato il pareggio ottenuto dal Milan oggi a San Siro contro il Sassuolo: le dichiarazioni

Nel post-partita di Milan-Sassuolo (2-2) su DAZN, l’opinionista ed ex calciatore Dario Marcolin ha commentato la prestazione dei rossoneri, evidenziando le luci e le ombre della squadra di Allegri.

Marcolin ha elogiato il giovane difensore, autore di una prova di altissimo livello:

PAROLE – «Bartesaghi ha fatto una grande partita e due grandi gol [facendo riferimento al contributo offensivo]. Sembrava che il Milan potesse fare una mossa per cambiare la partita ma quella mossa, la davanti, non c’era».

L’analisi si è concentrata sulla fase offensiva, specialmente nel finale convulso: «Gli ultimi 6-7 minuti sono stati clamorosi, squadre lunghissime. Al Milan è mancato il giocatore là davanti che potesse catturare e gestire la fase offensiva».

Su Nkunku: «Nkunku ha corso tantissimo, ha fatto assist, però poi troppo poco nella fase realizzativa».

