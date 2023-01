Marchetti su De Ketelaere: «Bisogna cercare la chiave per valorizzarlo». Le parole del giornalista sul trequartista belga del Milan

Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di TMW di Charles De Ketelaere. Ecco le parole sul calciatore belga del Milan:

«Bisogna essere onesti, lo scorso anno il Milan ha vinto grazie a una comunione di intenti che ha reso il Milan ancor più efficace e convinto, andando oltre i propri limiti. Dopo pochi mesi non è cambiata la filosofia del Milan e non sono cambiati gli interpreti, evidentemente manca quel legame che c’era prima. Di certo però non si può cambiare la filosofia sul mercato, si va avanti per la propria squadra e dopo aver investito 35 milioni per un giocatore come De Ketelaere si deve dare continuità all’investimento. Bisogna cercare la chiave per valorizzarlo al meglio, ci vorrà equilibrio sia nel bene che nel male. Non si può passare nel giro di poco tempo da Pioli is on fire a Pioli out»