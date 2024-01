Marchetti sui possibili acquisti: «Per Brassier c’è distanza tra domanda e offerta. Su Buongiorno…». Le parole del giornalista

Il giornalista Marchetti ha analizzato a SkySport i nomi seguiti dal mercato rossonero in questa sessione di gennaio soprattutto per quanto riguarda la difesa.

PAROLE – «Il Milan ha cominciato la trattativa ma c’è molta differenza tra l’offerta del Milan e quello che chiede il club. Se il Milan vuole fare l’investimento in difesa lo farebbe con Buongiorno. Il Milan ha chiesto informazioni su Buongiorno ma servono tanti milioni di euro. Con l’Atalanta si era chiuso a 25 milioni e poi il giocatore non se l’era sentita di lasciare la sua squadra del cuore. Per quanto riguarda Popovic, nessuna novità. Nessun contatto: l’attaccante, appena maggiorenne, resterà anche a Milano anche nelle prossime ore, la sua priorità è il Milan ma la situazione rimane delicata e si guarderà intorno».