Marchetti in vista di Milan-Tottenham: «Forse gli Spurs sono messi peggio…». Le parole del giornalista

Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di TMW del match tra Milan e Tottenham. Ecco le parole del giornalista:

«Due squadre incerottate che non stanno vivendo un momento felice. Forse il Tottenham è messo peggio, si presenta a San Siro con una formazione inedita, il centrocampo non è il solito e dopo la sconfitta con il Leicester preoccupa l’umore, ma Conte nelle difficoltà si esalta, e questo potrebbe incidere anche in merito alla voglia di poter rialzare la testa. Vuole dare tutto prima della fine della stagione, dato che con ogni probabilità non rimarrà con gli Spurs. Il Milan dovrà starare attento a questo, dato che il gioco offensivo che abbiamo ammirato ora è un lontano ricordo, e si approccia all’ottavo di finale nel peggior momento possibile, anche se la vittoria contro il Torino dà ossigeno».