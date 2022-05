Nosotti: «Ibrahimovic fondamentale all’interno dello spogliatoio». Le dichiarazioni del giornalista

Luca Marchetti ha parlato così della stagione e del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«Ibrahimovic vuole dimostrare di essere stato decisivo per far vincere un gruppo che nessuno avrebbe pronosticato campione. Questa è la nuova grande sfida di Ibra, portare una squadra che sulla carta non è la più forte a poter vincere il campionato. Ci sono altre rose più forti nei nomi ma questo concetto nel calcio non conta.»