Marchetti elogia il Milan: «Ha un’identità precisa»

Luca Marchetti a Tuttomercatoweb ha commentato la vittoria del Milan contro la Dinamo Zagabria. Ecco le parole

Luca Marchetti a Tuttomercatoweb ha commentato la vittoria del Milan contro la Dinamo Zagabria. Ecco le parole:

E’ proprio vero che in certi momenti sembra che abbia più peso una sconfitta che una vittoria. Allora facciamo il contrario, fermo restando il rumore della sconfitta della Juve è lì, in sottofondo. Però la sinfonia suonata da Milan e Napoli è veramente bella da ascoltare, anzi da vedere. Il Milan ha un’identità precisa. Si è presentato nell’esordio stagionale a San Siro in Champions con lo stesso abito della passata stagione e ha suonato lo stesso spartito. Ha aspettato il momento giusto dopo un primo tempo non esaltante, ma comunque passando in vantaggio. Il Milan sa rendere semplice quello che semplice non è. Anche quando la Dinamo torna sotto. Il Milan gioca, aggredisce, si diverte. Libera Leao, santifica Pobega, al suo primo gol in Champions dopo i due spezzoni di partita. Si piazza in testa alla classifica approfittando del pareggio del Chelsea – prossimo doppio confronto – e con una consapevolezza di star percorrendo una strada che può anche proseguire in Europa.