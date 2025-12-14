Marchegiani spiega: «Gol annullato a Pulisic? Candé si lascia cadere. Ma Pavlovic Cheddira…»

Marchegiani, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato il gol annullato a Pulisic in Milan-Sassuolo

Nel corso della trasmissione Il Club su Sky Sport, l’ex portiere e commentatore Luca Marchegiani ha analizzato i due episodi arbitrali più controversi del weekend di Serie A, quelli in Milan-Sassuolo.

Riguardo al gol annullato a Christian Pulisic per il presunto fallo di Loftus-Cheek su Candé in area del Sassuolo, Marchegiani si è schierato in linea con le critiche ai “furbetti” dell’area:

PAROLE – «Io valuto la caduta. Candé si lascia cadere quando sente l’avversario dietro. Se ne vedono tanti, poi capita che ci sono dei gol e se ne parla di più. Siccome sono situazioni che vengono punite, i giocatori se ne approfittano».

La sua analisi suggerisce che la caduta del difensore del Sassuolo sia stata enfatizzata, mettendo in discussione la correttezza dell’annullamento della rete rossonera.

Tuttavia, Marchegiani non ha risparmiato critiche agli arbitri anche su un altro episodio, il contatto tra Pavlovic e Cheddira:

«Questo è rigore ragazzi, dai!».

Il commento dimostra l’incoerenza nella gestione degli episodi da parte della classe arbitrale, che punisce un tocco leggero come quello di Loftus-Cheek e ignora un intervento più evidente.