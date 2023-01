Marani: «Per De Ketelaere il Milan è il posto giusto per crescere»

Matteo Marani, noto giornalista, ha analizzato il momento di Charles De Ketelaere: le sue dichiarazioni complete

Ospite a Sky, Matteo Marani ha parlato così di Charles De Ketelaere:

«Non mi è dispiaciuto, ma vedi che ha ancora momenti di fragilità. Sa anche lui che deve dare qualche risposta. Finalmente ha fatto la prima vera preparazione con il Milan e penso gli potrà tornare utile, probabilmente dovrà aumentare il minutaggio. Deve prendere sicurezza: non ci sono dubbi che sia un giocatore di talento, deve trasformarlo in qualcosa di più. La vicenda di Tonali è confortante, ma Sandro ha avuto una grandissima personalità, ha dato dimostrazione di un grande carattere. Devi vedere quanto tempo hai di adattamento. Penso che sia nel posto migliore, che è il Milan di oggi con questo ambiente e con Pioli, per crescere. Qualcosa però ce lo deve mettere anche lui».