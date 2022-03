Marani: «Il Milan non è la squadra tecnicamente più forte, però...»

Matteo Marani è convinto che la differenza tra il Milan e le altre sia la mentalità e l’ambiente favorevole: le sue dichiarazioni

Matteo Marani, intervenuto a Sky, ha parlato del Milan dopo la vittoria contro l’Empoli:

«Il Mian sentiva la pressione, ma ha vinto una partita pesantissima. Il Milan è una delle squadre che gioca meglio in Serie A. A decidere la sfida è un gol di Kalulu che sta giocando benissimo. Il Milan non ha la rosa più forte, ma ha un ambiente e una mentalità che le altre non hanno».