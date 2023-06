Locatelli ricorda Berlusconi: il messaggio dell’ex Milan

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus ed ex Milan, ha ricordato sui propri profili social la figura di Silvio Berlusconi

Anche Manuel Locatelli, a modo suo, ha voluto dare un ultimo saluto a Silvio Berlusconi, scomparso in mattinata a 86 anni. Il centrocampista della Juventus ha postato una foto in compagnia del suo ex presidente ai tempi del Milan, augurandogli un ultimo buon “viaggio”.

