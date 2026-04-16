Addio ad Alexander Manninger: tragedia ferroviaria a Salisburgo. Lutto nel mondo del calcio

Tragedia nel mondo del calcio: Alexander Manninger ha perso la vita a soli 48 anni in un tragico incidente questa mattina

Il mondo dello sport piange la drammatica perdita di Alexander Manninger, ex portiere austriaco scomparso all’età di 48 anni. Il tragico evento si è consumato giovedì mattina, intorno alle 8:20, quando l’auto dell’ex calciatore è stata travolta da un treno presso un passaggio a livello privo di barriere a Pabing, vicino a Salisburgo. Nonostante la rapidità dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, le ferite riportate nello scontro sono risultate fatali; illesi, invece, il macchinista e i passeggeri del convoglio.

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Addio a un pioniere austriaco: dai trionfi con l’Arsenal alla Serie A

Manninger lascia il ricordo di una carriera internazionale di altissimo profilo. Primo austriaco a militare in Premier League, vinse lo storico “double” con l’Arsenal nel 1998. In Italia divenne una figura stimata per l’affidabilità mostrata tra i pali di Siena e Juventus, prima di chiudere il percorso agonistico con Liverpool e Augsburg. La polizia locale ha avviato un’indagine tecnica per chiarire l’esatta dinamica dell’impatto.