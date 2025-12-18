Mangiapoco (Juventus Next Gen) rivela: «Ecco cosa ruberei a Maignan”. L’attestato di stima al portiere del Milan» – VIDEO

Mangiapoco, portiere della Juventus Next Gen, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24. Queste le sue parole su Maignan

Percorso. Sì, Stefano Mangiapoco sa bene cosa significhi. Conosce le tappe, conosce il sacrificio, conosce la fame di arrivare, il lavoro quotidiano per conquistarsi meriti e traguardi. Dalla Serie D alla Serie C, il professionismo lo ha conosciuto ‘tardi’, a 20 anni. Ma ogni singolo snodo della sua gavetta è stato fondamentale per farlo arrivare dove è oggi: il portiere titolare della Juventus Next Gen. In esclusiva a Juventusnews24, Mangiapoco si è raccontato attraverso queste parole.

Ti elenco una serie di portieri, di Serie A e dei top 5 campionati europei, e mi dici cosa ruberesti:

Donnarumma

«Le parate in sé».

«Le parate in sé». Maignan

« Il carisma ».

« ». Sommer

«La distribuzione con i piedi, lui è un uomo spogliatoio».

«La distribuzione con i piedi, lui è un uomo spogliatoio». Svilar

«Tutto, è uno dei portieri più forti in circolazione. Mi piace molto, gli ruberei il suo uno contro uno, le sue uscite».

«Tutto, è uno dei portieri più forti in circolazione. Mi piace molto, gli ruberei il suo uno contro uno, le sue uscite». Carnesecchi

«Anche lui come persona è molto forte, molto carismatico».

«Anche lui come persona è molto forte, molto carismatico». Di Gregorio

«Il tuffo, la spinta e l’attacco palla».

«Il tuffo, la spinta e l’attacco palla». Courtois

«L’altezza e il rilancio».

«L’altezza e il rilancio». Oblak

«La reattività».

«La reattività». Alisson

«Mi piace il suo lancio con i piedi, gli uno contro uno in campo aperto. È da studiare».

«Mi piace il suo lancio con i piedi, gli uno contro uno in campo aperto. È da studiare». Neuer

«La sua esperienza sicuramente, è lui che ha cambiato il modo di fare il portiere».

«La sua esperienza sicuramente, è lui che ha cambiato il modo di fare il portiere». Non possono non mettere Buffon

«Tutto. La cosa che mi ha davvero impressionato è sentirlo durante il lockdown parlare con i giocatori in campo, si sentiva tutto dalla tv. Davvero non stava un secondo in silenzio, sempre tenere attenta la squadra. Questo fa davvero la differenza. L’ho conosciuto? No non ancora…».

L’INTERVISA ESCLUSIVA DI MANGIAPOCO A JUVENTUSNEWS24

