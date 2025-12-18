Rinnovo Maignan, si aprono spiragli incoraggianti: Tare pronto all’affondo decisivo, le cifre sul piatto

Rinnovo Maignan, in casa Milan si stanno aprendo spiragli incoraggianti per quanto riguarda il prolungamento del francese

Arrivano sussurri incoraggianti da via Aldo Rossi per quanto riguarda il futuro di Mike Maignan. Secondo quanto riportato da «Il Corriere dello Sport», il portiere francese avrebbe finalmente aperto uno spiraglio significativo per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza al 30 giugno 2026. Dopo mesi di gelo e stallo nelle trattative, le parti sono tornate a parlarsi con una nuova serenità.

Rinnovo Maignan, la strategia di Tare per evitare lo svincolo

Il direttore sportivo Igli Tare sta lavorando ai fianchi l’entourage del francese per evitare quello che è il vero incubo della dirigenza: perdere il portiere a parametro zero tra 6 mesi.

Ottenere la firma sui documenti ufficiali nei prossimi giorni, idealmente prima della fine della sessione invernale, per blindare la porta e spegnere le sirene di mercato. Le cifre sul tavolo: Il Milan è pronto a uno sforzo economico importante. La base d’asta per l’ingaggio si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro netti più bonus, una cifra che lo porterebbe a raddoppiare lo stipendio attuale (circa 2,8 mln) e a superare anche i 3,5 mln appena garantiti a Saelemaekers.

Tra campo e psicologia

L’apertura di Maignan non è solo economica, ma anche psicologica. Nonostante le critiche ricevute per alcuni errori nella prima parte del 2025, il portiere si sente centrale nel progetto di Massimiliano Allegri. Come analizzato anche da Jashari nell’intervista a «La Gazzetta dello Sport», l’importanza dei leader nello spogliatoio è fondamentale, e Mike, insieme a Modric, è il pilastro emotivo di questo Milan.

La trattativa però non è ancora chiusa: resta da colmare la distanza con le richieste dell’agente (che inizialmente puntava agli 8 milioni), ma il clima è radicalmente cambiato.