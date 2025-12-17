Rinnovo Maignan, Costacurta spiazza tutti: «Il Milan non deve fare nessuna pazzia. I precedenti siano da esempio»

Rinnovo Maignan, Alessandro Costacurta, ex rossonero, ha parlato della situazione contrattuale del francese, in scadenza a giugno

Le parole di Alessandro “Billy” Costacurta dagli studi di Sky Sport accendono il dibattito in casa rossonera proprio alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Napoli. L’ex difensore ha analizzato con pragmatismo sia il nodo del rinnovo di Mike Maignan sia le recenti difficoltà tattiche della squadra di Allegri.

Rinnovo Maignan: «No a cifre che creano tensioni»

Mentre “Magic Mike” da Riad predica calma e concentrazione sul campo, Costacurta invita la società a non superare certi limiti economici:

Il Leader: «È un leader importante, ma nessuno è indispensabile in questo Milan. Non penso che il club debba fare pazzie».

«È un leader importante, ma nessuno è indispensabile in questo Milan. Non penso che il club debba fare pazzie». Equilibrio Spogliatoio: Billy mette in guardia dal rischio di offrire cifre che possano destabilizzare il gruppo: «Si può trovare un altro leader e un altro buon portiere. Deve contare lo spirito per la maglia più che per i giocatori».

L’analisi tattica: «Tre indizi fanno una prova»

Costacurta non ha risparmiato critiche al rendimento recente, evidenziando un limite strutturale del gioco di Allegri (già citato oggi anche da Condò):

PAROLE – «Contro avversari che si difendono bassi, il Milan va in difficoltà. Come diceva una signora: un indizio è un indizio, due sono una coincidenza, tre diventano una prova».

Sfida tra “feriti”: Milan vs Napoli

In vista della semifinale di domani, l’analisi si sposta sull’avversario di Conte: