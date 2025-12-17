Rinnovo Maignan, affondo decisivo dopo la Supercoppa: cauto ottimismo, ecco cosa filtra sul portiere

Rinnovo Maignan, dopo la trasferta a Riad per la Supercoppa Italiana il Milan conta di chiudere la pratica legata al prolungamento del francese

La missione del Milan a Riad per la Supercoppa Italiana non riguarda solo il campo, ma si intreccia inevitabilmente con il futuro dei suoi pilastri. Tra i protagonisti più attesi della semifinale di domani contro il Napoli c’è sicuramente Mike Maignan, l’uomo che con le sue parate ha spesso tenuto a galla la difesa rossonera in questa stagione.

Come titola stamattina il Quotidiano Sportivo, l’obiettivo della società è chiaro: affrontare la Final Four e, subito dopo, chiudere la partita del rinnovo contrattuale.

Rinnovo Maignan, il contratto e le parole di Tare

Il contratto del portiere francese scade il 30 giugno 2026, una data che impone al Milan di agire con rapidità per evitare di arrivare a ridosso della scadenza. In via Aldo Rossi si respira ottimismo, nonostante le voci su presunte richieste economiche elevate.

Domenica scorsa, il Direttore Sportivo Igli Tare ha voluto fare chiarezza ai microfoni di DAZN, smentendo le indiscrezioni su una richiesta di ingaggio da 8 milioni di euro:

“Se è vero che ha chiesto 8 milioni? Non abbiamo mai parlato di numeri, questi numeri non li ho mai sentiti. Parlare di Mike è facile: è un ragazzo straordinario, un leader, un uomo di gruppo. A lui piace stare al Milan e al Milan piace se Mike rinnova.”

Maignan non è solo un portiere, ma il vero regista difensivo della squadra di Allegri. La sua capacità di guidare il reparto e la sua importanza nello spogliatoio lo rendono un asset fondamentale su cui costruire il futuro. Dopo la finale di Riad, le parti torneranno a sedersi al tavolo delle trattative con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi il giocatore e si allinei ai parametri del club, consolidando il legame tra “Magic Mike” e il Diavolo.