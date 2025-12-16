 MN24 - Supercoppa Italiana 2025, Tare e Furlani a supporto
MN24 – Supercoppa Italiana 2025, Tare e Furlani a supporto della squadra: grande compattezza in casa Milan

Supercoppa Italiana 2025, Igli Tare e Giorgio Furlani hanno viaggiato con la squadra a Riad: grande compattezza in casa Milan

La trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana vede il Milan compatto, con i vertici societari al fianco della squadra fin dalla partenza.

In rappresentanza della dirigenza, sono partiti oggi da Milano Malpensa alla volta di Riad l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare.

Come riferito da Milannews24, i due dirigenti hanno scelto di viaggiare con Massimiliano Allegri e il suo gruppo fin dal primo giorno, a testimonianza dell’importanza attribuita alla competizione.

Il Milan affronterà la Final Four con l’obiettivo di confermarsi campione in carica della Supercoppa Italiana, un trofeo che darebbe una spinta fondamentale alla stagione. La presenza costante di Furlani e Tare in questo viaggio vuole essere un segnale di supporto e unità per la squadra.

