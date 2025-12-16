News
MN24 – Supercoppa Italiana, Milan atterrato a Riad: parte la missione araba della squadra di Allegri
Supercoppa Italiana, il Milan di Massimiliano Allegri da pochi minuti è atterrato a Riad. Giovedì la semifinale contro il Napoli
Il Milan ha completato il suo viaggio ed è ufficialmente atterrato a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, dove prenderà parte alla Supercoppa Italiana 2025.
La delegazione rossonera, partita oggi intorno alle 16:00 da Milano Malpensa, è giunta all’aeroporto saudita pochi minuti fa, come confermato da Milannews24..
Il “Diavolo” raggiungerà ora l’hotel designato per riposarsi dopo il lungo volo, in vista degli impegni ufficiali di domani, alla vigilia della semifinale contro il Napoli.
Il programma di domani
La giornata di mercoledì sarà interamente dedicata alla preparazione e agli adempimenti mediatici in vista della sfida di giovedì sera:
- Ore 11:00 (italiane): La doppia conferenza stampa pre-partita. Interverranno il tecnico Massimiliano Allegri e il portiere Mike Maignan. Sarà il primo appuntamento per il tecnico toscano per illustrare le sue sensazioni sulla Final Four.
- Ore 17:00 (italiane): L’allenamento di rifinitura ufficiale. La squadra sosterrà l’ultima seduta di preparazione sul campo prima di affrontare il Napoli in semifinale.
L’obiettivo è chiaro: conquistare il primo trofeo stagionale e dare una forte iniezione di fiducia per il prosieguo del campionato.