Supercoppa Italiana, giovedì in campo il Milan. L’orario della conferenza di Allegri. Segui le ultimissime

L’attesa per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli sale alle stelle. Le due grandi squadre italiane si affronteranno giovedì 18 dicembre 2025 a Riyadh (Arabia Saudita), pronte a contendersi un posto in finale. La vigilia della sfida è scandita da appuntamenti ufficiali tra allenamenti e conferenze stampa.

La Vigilia dei Rossoneri: Allegri e Tare al Centro dell’Attenzione

Tutti gli occhi sono puntati sul Diavolo. Mercoledì 17 dicembre, la giornata si aprirà con la conferenza stampa del Milan.

Alle ore 11:00 (orario italiano), presso l’Al-Awwal Park Stadium, il neo-tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto stratega toscano, parlerà ai media internazionali, accompagnato da un calciatore. Ci si aspetta grande interesse sulle sue prime impressioni dopo il rientro e sulle condizioni della squadra dopo il recente pareggio in campionato. Il Milan cercherà di mostrare la sua compattezza in vista di questo trofeo cruciale.

Nel pomeriggio, alle 17:00 (orario italiano), i rossoneri scenderanno in campo per l’allenamento ufficiale presso il Princess Noura. I primi 15 minuti saranno aperti ai media, un’occasione per carpire dettagli sulla formazione titolare che Allegri intende schierare. Nonostante il nuovo ruolo, l’ombra del nuovo DS Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio celebre per il suo acume sul mercato, sarà certamente presente, lavorando dietro le quinte per eventuali rinforzi.

Il Napoli di Conte: La Tattica Azzurra

Il programma del Napoli, guidato dall’energico Antonio Conte, ex allenatore della Juventus e della Nazionale, si svolgerà in due momenti chiave.

La giornata degli azzurri inizierà prima: l’allenamento ufficiale è fissato per le ore 10:30 (orario italiano) presso l’Al Riyadh Club, con i canonici 15 minuti iniziali aperti alla stampa. Il mister pugliese proverà gli ultimi schemi anti-Milan.

A seguire, alle 14:00 (orario italiano), Conte terrà la conferenza stampa pre-partita, sempre presso l’Al-Awwal Park Stadium, insieme a un calciatore chiave. Il tecnico delineerà la strategia per affrontare il Milan in quella che si preannuncia una battaglia tattica.

Gli appassionati di Serie A e di calcio internazionale potranno seguire questi eventi che precedono la semifinale che eleggerà la prima finalista di questa edizione della Supercoppa. La sfida tra l’organizzazione tattica di Allegri e l’intensità di Conte promette scintille.