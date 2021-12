Mancini sicuro: «Ai Mondiali ci saremo. Scudetto? Sarà corsa a quattro»

Roberto Mancini ha parlato di Mondiali, di Milan e di Scudetto nel corso di una lunga intrevista. Le parole del ct dell’Italia

Il Ct Roberto Mancini ha parlati a La Gazzetta dello Sport, parlando dell’Italia e dei playoff Mondiali. Le sue parole:

MONDIALI – «Ci saremo perché siamo forti. Siamo i campioni d’Europa e abbiamo perso una sola volta negli ultimi tre anni.»

PLAYOFF – «Ci penso poche volte. Più che altro penso a quello che abbiamo buttato via. Bastava vincere la partita d’andata con la Svizzera, dove avevamo dominato. Ci è andato tutto pre e post Europeo, normale che prima o poi qualcosa possa andare storto, fa parte del calcio.»

CRITICHE – «La gratitudine è merce rara soprattutto nel calcio. Basta una partita per cambiare i giudizi. Mi dispiace che il ritorno in campo e i calendari fitti non ci abbiano fatto godere a pieno la vittoria dell’Europeo.»

DONNARUMMA – «E’ il portiere più forte del mondo e mi dispiace non stia trovando continuità al PSG. Mi sembra strano…»

INFORTUNI IN DIFESA – «Abbiamo diversi problemi in fase difensiva con gli infortuni di Calabria, Florenzi e Chiellini tra settembre e novembre. Anche questo fa parte del gioco.»

SCUDETTO – «All’inizio pensavo che la Juventus fosse la squadra da battere, ma ha trovato problemi. L’Inter ha preso un grande giocatore come Dzeko e anche Dumfries, ad oggi è la favorita per lo scudetto. Milan, Napoli e Atalanta non sono tagliate fuori, è una corsa a quattro.»

