Manchester United-Milan, torna la superclassica che stregava l’Europa

Ultimo incrocio in semifinale di Champions, tra due squadre stellari. Lo United di Giggs, Roonery e Ronaldo, contro il Milan di Kakà, Nesta e Pirlo

Impossibile non tornare con la memoria al 2007, una delle sfida più esaltanti in Europa tra Milan e Manchester United, in quegli anni due corazzate costruite per alzare la coppa. Un Kakà da Pallone d’Oro affiancato da Seedorf, Pirlo e protetto da una difesa insuperabile con Maldini e Nesta. Il tridente dei Red Devils faceva paura: Ronaldo, Rooney e Giggs, eppure i rossoneri riuscirono ad eliminare gli inglesi con una sfida d’andata lucida e un ritorno perfetto, confermando una vena europea irraggiungibile per le altre squadre in Italia.

