Serafini sicuro su Chukwueze: «È un giocatore del futuro, sta dimostrando questa cosa». Le parole del giornalista

Il giornalista Luca Serafini si è espresso sul ruolo di Samuel Chukwueze dopo il match del Milan contro la Juve.

PAROLE – «Chukwueze ha una condizione lucida e splendida in questo momento, è sempre decisivo. Vero che Pulisic è mancato un po’ nei grandi appuntamenti, dal punto di vista della partecipazione da lui e Loftus-Cheek mi aspetterei di più in alcuni momenti. Pioli si affida ai fedelissimi per tirare una riga su questo momento. Chukwueze è un giocatore del futuro, quando dicevamo che certi giocatori vanno aspettati è vero: sta dimostrando di valere la ricerca dell’anno scorso dei grandi club e i soldi che ha speso il Milan».