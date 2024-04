San Siro Milan, Antonello parla per l’Inter: «Importante avere un impianto all’avanguardia che Milano merita». Le parole del dirigente

Ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Antonello festeggia il 20° scudetto vinto dall’Inter, menzionando anche lo spinoso capitolo stadio che coinvolge anche il Milan.

PAROLE – «Stadio nuovo o ristrutturazione di San Siro? Con una piazza come quella di stasera credo che non basti uno stadio. Un’infrastruttura moderna è imprescindibile e una città come Milano merita un impianto di alto livello. Si sta cercando di lavorare su più fronti e uno è quello del progetto su Rozzano. La cosa importante è che Milano e l’Inter si possano dotare di un impianto all’avanguardia, che garantisce introiti importanti per poi investire sulla squadra per competere a livello internazionale».