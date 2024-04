Lopetegui Milan, tifosi in rivolta ma... Il nome dello spagnolo rimane in pole: DUE alternative NOVITÀ

Lopetegui Milan, tifosi in rivolta ma… Il nome dello spagnolo rimane in pole: DUE alternative. La NOVITÀ sul nuovo allenatore

Il tema principale in questi giorni nell’ambiente Milan è sicuramente quello legato al nuovo allenatore. Il nome in pole rimane quello di Lopetegui, come riportato da Daniele Longo, nonostante una vera e propria rivolta sui social con l’hashtag Nopetegui e una raccolta firme tra tifosi.

Le altre opzioni ancora vive sono quelle di Fonseca e di Van Bommel mentre non si registrano contatti con De Zerbi.