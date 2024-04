Malore Ndicka, importanti AGGIORNAMENTI: escluso l’infarto. Ultime

Malore Ndicka, importanti aggiornamenti sulle condizioni del difensore: escluso l’infarto dopo gli ultimi accertamenti

Importanti aggiornamenti forniti da Gianluca Di Marzio sulle condizioni di Ndicka dopo il malore accusato nel corso del secondo tempo tra Udinese e Roma.

Per il centrale giallorosso è stato escluso l’infarto a seguito dei controlli dopo i traumi subiti nel corso della gara. Il calciatore rimarrà comunque in osservazione durante la notte. I giallorossi torneranno nella Capitale per preparare la sfida di giovedì contro il Milan in Europa League.