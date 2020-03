Maldini: il futuro è in bilico, c’è stata una proposta in settimana?

L’ex capitano del Milan a un bivio, restare o meno in dirigenza

Dopo l’addio ufficiale di Boban ora la palla di fatto, passa a Maldini. L’ex capitano non ha ancora scelto. Il suo futuro resta un’incognita. Elliott e Gazidis lo vorrebbero nel progetto, ma a oggi non sembrano esserci le condizioni giuste per continuare la collaborazione.

Boban: le parole del croato su Rangnick sono chiare

Il croato è stato chiaro. La società a dicembre ha chiuso per Rangnick. La dirigenza ha smentito tutto. Quello che resta chiaro è l’interesse per il tecnico, che starebbe in questi giorni, prendendo lezioni di italiano.