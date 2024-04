Maldini si gode il momento: «Quando ho fiducia è tutto più facile. Sulla mia crescita dico questo»

L’attaccante di proprietà del Milan, in prestito al Monza, Daniel Maldini, si è espresso così dopo il suo gol contro l’Atalanta

Nel postpartita di Monza Atalanta, Daniel Maldini si è espresso così ai microfoni di Dazn. Queste le emozioni dell’attaccante in prestito dal Milan per il suo gol e per il palo colpito nel finale, che sarebbe valso il pareggio per la sua squadra.

PAROLE – «Un po’ di sfortuna e rammarico, però sono contento della squadra. Abbiamo fatto una grande prestazione, peccato per com’è andata a finire. Quando ho la fiducia è tutto più facile, quando gioco dall’inizio o entro sono sereno, grazie al gruppo e al mister. Avere la fiducia è la cosa più importante per un giocatore, avere la continuità è fondamentale secondo me. I miei numeri col Monza? Non ci avevo mai fatto caso, ma sono contento. Già all’inizio di quest’anno mi sentivo abbastanza bene anche ad Empoli, però non riuscivo a sfruttare il tempo e le occasioni che mi hanno dato. Adesso riesco a farlo e sono contento di aiutare la squadra».