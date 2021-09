Maldini Milan: ecco la possibile sorpresa contro lo Spezia

Maldini Milan: secondo le ultime indiscrezioni, Pioli starebbe pensando ad una mossa a sorpresa. Ecco di cosa si tratta

Possibile turnover offensivo per Pioli in vista di Spezia Milan. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Daniel Maldini si è comportato piuttosto bene in questo ultimo periodo, tanto che il tecnico emiliano sta pensando di dargli una chance dal primo minuto.

Daniel Maldini potrebbe agire sulla sinistra per far rifiatare Leao, oppure potrebbe prendere il posto sulla trequarti al posto di Diaz (con il possibile spostamento a sinistra di quest’ultimo). Collocazione che verrà chiarita nelle prossime ore.