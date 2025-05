Maldini Milan, Boban durissimo sul suo addio: «Una pagina vergognosa! Posso dire solo cose brutte». Le ultimissime sui rossoneri

Ospite al canale Youtube del noto giornalista Andrea Longoni, Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente del Milan, ha rilasciato molteplici retroscena sulla sua avventura in rossonero, tra cui qualche aneddoto su Paolo Maldini e il suo addio.

PAOLO MALDINI ADDIO – «Una pagina vergognosa, fatta in maniera vergognosa. Indecente, inaccettabile e potrei dire altre mille cose brutte. Soprattutto inspiegabile anche per loro. Per loro Paolo rappresentava l’ultimo ostacolo per fare quello che volevano».