Maldini esercita il riscatto di Tomori e tratta Brahim Diaz: i dettagli

Maldini ha esercitato il diritto di riscatto per Tomori e sta proseguendo le trattative con il Real per la conferma di Brahim Diaz

Importanti novità sul mercato del Milan riportate da Fabrizio Romano: Maldini ha chiuso la trattativa con il Chelsea per il riscatto di Tomori versando i 28.5 milioni di euro pattuiti lo scorso gennaio al momento del prestito. L’ufficialità è prevista a stretto giro di posta.

BRAHIM PISTA CALDA – Inoltre il direttore tecnico rossonero sta portando avanti in maniera spedita anche i discorsi con il Real Madrid per la permanenza in prestito di Brahim Diaz aggiungendo però in questo caso anche un diritto di riscatto: è proprio sulla cifra di quest’ultimo che le due società stanno ancora lavorando.