Maldini e Massara continuano a pensare a Daramy: la situazione

Maldini e Massara continuano a tenere sotto controllo la situazione legata a Daramy: per il suo arrivo serve la cessione di Hauge

Maldini e Massara non perdono tempo e insistono per mettere a disposizione di Pioli una squadra più forte di quella che lo scorso anno ha centrato la Champions dopo sette anni di assenza. Come riportato da calciomercato.com, negli ultimi giorno si sono intensificati i contatti con il Copenaghen per Mohamed Daramy, attaccante classe 2002 sul quale è forte la concorrenza del Salisburgo.

VALUTAZIONE E HAUGE – Il Copenaghen lo valuta circa 10 milioni di euro trattabili, una cifra alla portata del Milan per il quale però è necessaria la partenza di Hauge. Se l’esterno uscirà per una cifra fra i dodici e i tredici milioni di euro (Eintracht in vantaggio sul Wolfsburg) potrebbe concretizzarsi l’affondo decisivo per Daramy.