Maldera elogia Tonali: «Ha preso in mano il centrocampo»

Andrea Maldera, presente negli studi di Milan TV ha commentato così la vittoria del Milan contro la Roma. Le sue parole in particolare sulla prestazione di Tonali:

«Il Milan ha vinto una grande partita contro una squadra forte. Ho visto una squadra umile, tutti hanno capito che serviva fare gruppo e anche soffrire. Mi sono piaciuti molto i giocatori che sono entrati, ci sono stati tanti aspetti positivi. Tonali ha preso in mano il centrocampo, faccio i complimenti anche a Kalulu e Gabbia che hanno giocato una partita molto attenta. Non era facile per loro, complimenti a loro e a Pioli che ha dimostrato ancora una volta grande lucidità nel scegliere la formazione iniziale e poi i cambi»