Malagò sul caso scommesse: «Situazioni incomprensibili. Mi fa riflettere questa cosa». Le parole del presidente del Coni

Giovanni Malagò, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del caso scommesse in cui è stato coinvolto anche l’ex Milan Tonali. Le dichiarazioni del presidente del Coni su quanto successo in Serie A e non solo:

PAROLE – «Mi fa riflettere il fatto che siano ragazzi che hanno tutto. Sono situazioni incomprensibili e a volte ingiustificabili. Si parla di noia, di frustrazione e in qualche caso di vere patologie. Ma io sono a contatto con centinaia di giovani atleti e vi posso assicurare che non si deve generalizzare».