Maignan e le sue dichiarazioni sul rinnovo dopo Milan Fiorentina: «Mi trovo bene al Milan»

Al termine di Milan-Fiorentina, 31esima giornata del campionato di Serie A, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Mike Maignan. Queste le sue parole:

SUL RINNOVO – «Mi trovo bene al Milan, do tutto per la maglia. In questo momento non voglio parlare di contratto, voglio parlare di calcio. La squadra merita di più».