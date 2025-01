Maignan a Sport Mediaset: «Vogliamo vincere, siamo il Milan! Conceicao? Metodologia particolare ma non dico atro perchè...»

Maignan, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della gara contro la Juve in Supercoppa

Intervistato da Sport Mediaset alla vigilia di Juve–Milan in Supercoppa Italiana, Mike Maignan ha dichiarato:

VITTORIA DEL TROFEO – «Certo, siamo il Milan. Ci alleniamo ogni giorno per vincere: abbiamo ambizione di fare bene e dare il massimo. Domani sarà difficile e per la Juve sarà una partita diversa da quella di campionato».

CONCEICAO – «Non posso dire tante cose perchè sono le nostre informazioni interne. Sappiamo che ogni allenatore è diverso, ha le sue idee e la metodologia diversa. Ci dobbiamo adattare così domani arriviamo pronti per fare la partita che dobbiamo fare. E’ un allenatore che ha tanta energia, carico al massimo: dà tanto alla squadra».

ALLENAMENTO SPECIFICO PER GLI EVENTUALI RIGORI – «No, ci alleniamo per fare i 90 minuti. Se poi ci sono i rigori dobbiamo essere pronti ma non c’è nulla di diverso: devi essere sempre concentrato e pronto per fare tutto».