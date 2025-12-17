Maignan a Milan TV: «Per noi è un obiettivo. Non dobbiamo pensare che sarà facile»

Maignan alla vigilia di Napoli Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan TV, canale ufficiale del club

Mike Maignan, alla vigilia di Napoli Milan, dopo aver parlato in conferenza stampa, è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Queste le parole del capitano rossonero in vista della sfida di domani:

UN OBIETTIVO – «Siamo tornati per rivincere un’altra volta il trofeo, tutto ricomincia da zero, perché è un nuovo cammino, siamo molto concentrati e per noi questo è un obiettivo importante».

NON SARA’ FACILE – «Un trofeo che parte da una partita secca, non possiamo pensare che avendo vinto in campionato sarà facile».