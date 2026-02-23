Maignan Milan, amore a lungo termine: il rinnovo blindato e il no secco alla rivale in Serie A. Il retroscena

Maignan Milan, spunta il clamoroso retroscena sul prolungamento del francese: Mike ha detto no alla Juventus

Il futuro della porta rossonera è sotto chiave. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, Mike Maignan ha ufficialmente legato il suo futuro al Milan con un rinnovo contrattuale strutturato sulla base di un 2030 con opzione a favore del club per un ulteriore anno (2031). Una precisazione importante, dato che nel comunicato ufficiale era apparso direttamente il 2031, ma la sostanza non cambia: il francese resta il pilone centrale del progetto milanista.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Maignan Milan e il retroscena Juventus: un “no” per la maglia

Dietro questa firma, però, si nasconde un retroscena di mercato significativo che sottolinea l’attaccamento del portiere ai colori rossoneri. Stando alla fonte, tra novembre e dicembre la Juventus ha contattato Maignan, cercando di inserirsi nelle trattative per il rinnovo. I bianconeri avevano messo sul piatto uno stipendio superiore rispetto a quello che Mike percepisce attualmente dopo l’accordo con il Milan.

Tuttavia, il muro francese non ha vacillato:

Il rifiuto: Maignan ha preso tempo con i dirigenti bianconeri, facendo capire chiaramente che le strade non si sarebbero potute incontrare .

Maignan ha preso tempo con i dirigenti bianconeri, facendo capire chiaramente che . Priorità Milan: La volontà del numero 16 è sempre stata quella di proseguire il cammino a San Siro, respingendo l’offerta economica al rialzo della Vecchia Signora per sposare la causa di Allegri e della società rossonera.

Una mossa che blinda non solo la porta, ma anche la leadership dello spogliatoio in vista delle sfide decisive di questo 2026.