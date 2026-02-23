Connect with us

Calciomercato

Maignan Milan, amore a lungo termine: il rinnovo blindato e il no secco alla rivale in Serie A. Il retroscena

Published

22 minuti ago

on

By

Maignan

Maignan Milan, spunta il clamoroso retroscena sul prolungamento del francese: Mike ha detto no alla Juventus

Il futuro della porta rossonera è sotto chiave. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, Mike Maignan ha ufficialmente legato il suo futuro al Milan con un rinnovo contrattuale strutturato sulla base di un 2030 con opzione a favore del club per un ulteriore anno (2031). Una precisazione importante, dato che nel comunicato ufficiale era apparso direttamente il 2031, ma la sostanza non cambia: il francese resta il pilone centrale del progetto milanista.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Maignan Milan e il retroscena Juventus: un “no” per la maglia

Dietro questa firma, però, si nasconde un retroscena di mercato significativo che sottolinea l’attaccamento del portiere ai colori rossoneri. Stando alla fonte, tra novembre e dicembre la Juventus ha contattato Maignan, cercando di inserirsi nelle trattative per il rinnovo. I bianconeri avevano messo sul piatto uno stipendio superiore rispetto a quello che Mike percepisce attualmente dopo l’accordo con il Milan.

Tuttavia, il muro francese non ha vacillato:

  • Il rifiuto: Maignan ha preso tempo con i dirigenti bianconeri, facendo capire chiaramente che le strade non si sarebbero potute incontrare.
  • Priorità Milan: La volontà del numero 16 è sempre stata quella di proseguire il cammino a San Siro, respingendo l’offerta economica al rialzo della Vecchia Signora per sposare la causa di Allegri e della società rossonera.

Una mossa che blinda non solo la porta, ma anche la leadership dello spogliatoio in vista delle sfide decisive di questo 2026.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan3 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: l’obiettivo è il rinnovo di Leao

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO2 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×