Maignan, la rivelazione verso Milan Atalanta: quando tornerà in campo?

Maignan sarà a disposizione per Milan Atalanta? Arrivano gli aggiornamenti sulle condizioni del portiere

Mike Maignan oggi pomeriggio sarà sottoposto a degli esami strumentali, arrivano però le prime indiscrezioni su un suo possibile ritorno in campo.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, con ogni probabilità il portiere sarà indisponibile per Milan-Atalanta match di Serie A in programma il giorno di Pasqua. Questo perché sembrerebbe obbligato ad osservare una settimana di riposo pieno. Diventa più plausibile un rientro per il derby di Coppa Italia.