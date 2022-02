ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maignan già meglio di Donnarumma: lo confermano i dati. Il portiere francese ha già superato il predecessore

Come scrive il Corriere dello Sport Mike Maignan si candida ad essere il miglior portiere della Serie A. Al francese basta un’altra partita con la porta inviolata per portare a dieci il numero di clean-sheet dopo 26 giornate, uno in più del campionato 2020/21 con Gigio tra i pali.

Ma non finisce qui: mai con Donnarumma il Milan ha avuto una media così bassa di gol subiti. Attualmente è di 0,86 a partita, mentre con Gigio i rossoneri erano arrivati al massimo a 0,88.