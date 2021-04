Maignan, il Milan non perde tempo: prima di tutto accordo ed ingaggio per prepararsi all’eventualità che Donnarumma non firmi e se ne vada

Maignan, il Milan non perde tempo: prima di tutto accordo ed ingaggio per prepararsi all’eventualità che Donnarumma non firmi e se ne vada. Gazzetta dello sport di questa mattina parla di un possibile accordo tra le parti, sia dal punto di verbale che economico, descrivendone i dettagli che rimangono pur sempre nel ramo delle ipotesi.

GIÀ UN’INTESA- “Secondo fonti attendibili – si legge a pag. 10- il Milan ha già un’intesa con il giocatore per un contratto di 5 anni (probabilmente a 3 milioni), così come non appare difficile un accordo con il Lilla”. Per quanto riguarda le cifre è ipotizzabile che non si vada a superare i 3 milioni di euro netti, ribadendo sempre lo stesso concetto: fase ipotesi.