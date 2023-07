Maignan: «Collega preferito? Neuer, vi spiego il perché». Il portiere rossonero ha parlato di portieri e ha parlato del numero 1 tedesco

Mike Maignan ha parlato ai microfoni di Sportweek in vista della prossima stagione. Ecco le parole del portiere rossonero:

COLLEGA PREFERITO – «Per i miei colleghi provo molto rispetto. In particolare per Manuel Neuer e per il contributo che ha apportato al nostro ruolo di portiere»

LEGGI LE PAROLE COMPLETE DI MIKE MAIGNAN