Sospiro di sollievo per le condizioni fisiche di Mike Maignan. Il portiere si è allenato regolarmente con la Francia

Nessun problema per Mike Maignan. Dopo il problema al tendine d’Achille che lo aveva tenuto out nella giornata di ieri, il portiere del Milan si è allenato regolarmente oggi con la nazionale francese, come testimoniano alcune foto pubblicate dai profili ufficiali social della Francia.